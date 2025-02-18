Sabiha Gökçen’de Uçuşlar Azaltılıyor

İSTANBUL’A YENİDEN KAR GELİYOR

İstanbul’a kar yeniden geliyor. 20 Şubat Perşembe günü başlayacak ve tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına dair AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe uyarılar yapılıyor. Hava yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların azaltılacağı belirtildi.

UÇUŞLARDA İPTALLER GERÇEKLEŞECEK

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, yaptığı açıklamada şunları duyurdu: “Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15’i iptal edilecektir.” Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi öneriliyor.

THY’DEN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY) da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 19 Şubat’da İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY’nin sosyal medya hesabında şu ifadeler yer aldı: “Değerli yolcularımız, İstanbul’da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” Uçuş durumunu kontrol etmek ve iade ya da yeniden rezervasyon seçenekleri hakkında bilgi almak için yolcuların internet sitesinden uçuş numarasını veya rotasını girerek takip etmesi gerekiyor.

SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ

Ayrıca, AKOM’dan aktarılan son hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları, yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına dönüşeceği kaydedildi. Perşembe günü aralıklarla yaşanacak kar yağışının, Cuma sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kuvvetli, yer yer yoğun bir şekilde süreceği ifade ediliyor.