Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Rekor Kırıldı

MİLYONLARCA VATANDAŞ MEMLEKETLERİNE GEÇİŞ YAPTI

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesiyle birlikte, milyonlarca insan, büyük şehirlerden ayrılıp memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıktı. Tatil süresince kara yollarında ve havalimanlarında büyük bir yoğunluk dikkat çekerken, dönüş yolculukları da aynı şekilde hareketli geçti.

REKORLARLA DOLU BİR DÖNÜŞ

Bayram dönüşünün son gününde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu ve uçuş trafiği zirveye ulaştı. Havalimanı yönetimi, 6 Nisan Pazar gününe dair toplam yolcu, dış hat yolcusu ve uçuş sayılarıyla ilgili 5 ayrı kategoride rekor kırıldığını açıkladı.

141 BİN YOLCU AĞIRLANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) tarafından yapılan açıklamada, “Rekorla dolu bir dönüş. Ara tatil sonrası okula dönüşte tam 5 farklı kategoride rekor kırdı. 6 Nisan Pazar günü şu muhteşem rekorlara ulaştık. Toplam yolcu sayısı 141 bin 931, dış hat yolcu sayısı 82 bin 498, dış hat gelen yolcu sayısı 41 bin 959, dış hatlar giden uçuş sayısı 236, dış hatlar toplam uçuş sayısı 458. Yepyeni başarılara doğru yola çıkarken, rotasında Sabiha Gökçen’e yer veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.” denildi.