Sabiha Gökçen Pasaport Kuyruğu Uzun Sürdü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pasaport Krizi

Saat 18.20 sularında, emniyetin yürüttüğü hizmetlere bilişim desteği sunan Polis Bilgi Sistemi’nde (POLNET) bir arıza meydana geldi. Bu nedenle yolcular, pasaport kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arızanın çözümü için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken, yolcular sürekli olarak yapılan anonslarla bilgilendirildi. İftar saatine denk gelen arıza nedeniyle, yolculara hurma ve su ikram edildi.

Arıza Giderildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, arızanın kısa bir süre sonra giderildiği belirtildi. Pasaport işlemlerinin yeniden başlatıldığı ve işlem sürelerinin normalleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Sabiha Gökçen’den Açıklama

Havalimanı yetkilileri, sorunla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi’nde (POLNET) saat 18:20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Bu süreçte polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek işlemler yapılmaya başlanmıştır. İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bu süreçte bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”