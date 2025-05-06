Sabiha İ. boşanma davası açtı

ANTALYA’DA ŞİDDET İDDİALARI

Sabiha İ. (44), bebek sahibi olamadığı için kendisini suçlayan eşi Ü.İ.’den (30) şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı. Sabiha İ., ameliyat sırasında karnında iğne unutulması nedeniyle yaşadığı ağrılardan dolayı tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları alamadığını ve bu yüzden bebek sahibi olamadığını ifade ederek, “Bunları hak edecek ne yaptım” dedi.

EŞİ İLE YAŞADIĞI SORUNLAR

2021 yılı Nisan ayında Antalya’nın Kumluca ilçesinde tanıştığı Ü.İ. ile evlenen Sabiha İ., yaşadığı sorunlar nedeniyle 2022 yılının Temmuz ayında boşanma davası açtı. Boşanmalarının ardından bir ay içinde yeniden evlenme kararı alan Sabiha İ., ikinci evliliğinde bebek sahibi olmaya çalıştı. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kaldı. Kumulca’daki özel hastanede yapılan muayenelerde yumurtalıklarında miyom tespit edilen Sabiha İ., 16 Ocak 2023’te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Operasyon sonrasında şiddetli ağrılar yaşamaya başladı ve bu ağrılar yüzünden tüp bebek tedavisi için ilaç kullanamadı.

ŞİDDET VE TEHDİTLER

Sabiha İ., 26 Mayıs 2024 tarihinde bebek sahibi olamamaları nedeniyle eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Olayın ertesi günü Kumluca Devlet Hastanesi’ne gittiğinde, karnında ameliyat iğnesi unutulduğunu röntgen sonucu öğrendi. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekrar ameliyat geçirdi. Sabiha İ. kocasının kendisini suçladığını ve bebek sahibi olamadığı için ölümle tehdit edildiğini belirtti. “Zorla evlendirildim, ilk evliliğimiz 1 yıl sürdü ve boşandım. Ancak beni tehdit ederek tekrar evlenmemi sağladı” dedi.

HUKUKİ SÜREÇLER

Sabiha İ.’nin avukatı Şehmus Dalkılıç, müvekilinin boşanma davasının yanı sıra devam eden üç ceza davası olduğuna dikkat çekti. Dalkılıç, şiddet olaylarının bir kısmının yargıya taşınmadığını, bu süreçte kendilerine yardımcı olduklarını ifade etti. Ü.İ.’nin müvekkiline uyguladığı şiddet nedeniyle Sabiha İ.’nin şikayette bulunduğunu, ancak şiddet mağduru olmasına rağmen kendisinin de sanık olarak yargılandığını belirtti. Ü.İ. ise bu iddialara yönelik bir açıklamada bulunmadan, haber yapılmasını istemediğini söyledi.