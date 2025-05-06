Sabiha İ. Boşanma Davası Açtı

ŞİDDET İDDİALARINA BOŞANMA DAVASI

Antalya’da bebek sahibi olamadığı gerekçesiyle kendisini suçlayan eşi Ü.İ.’den (30) şiddet gördüğünü öne süren Sabiha İ. (44), boşanma davası açtı. Ameliyat sırasında karnında iğne unutulmasının ardından çektiği ağrılar nedeniyle tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları alamadığını ve bu durumun bebek sahibi olamamasının temeli olduğunu ifade etti. “Bunları hak edecek ne yaptım” diyor Sabiha İ.

İKİNCİ EVLİLİK VE SAĞLIK SORUNLARI

2021 yılının Nisan ayında Antalya’nın Kumluca ilçesinde tanıştığı Ü.İ. ile evlenen Sabiha İ., yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2022 yılının Temmuz ayında boşandı. Ancak Sabiha İ., eski eşiyle 1 ay sonra yeniden evlenme kararı aldı. İkinci evliliğinde bebek sahibi olmak isteyen Sabiha İ., sağlık sorunları nedeniyle tüp bebek tedavisi almak üzere bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde yumurtalıklarında miyom tespit edildi ve 16 Ocak 2023’te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Operasyon sonrası yaşadığı ağrılar nedeniyle tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları kullanamadı. Ü.İ. ise bebek sahibi olamadıkları gerekçesiyle Sabiha İ.’yi suçlayarak, 26 Mayıs 2024 tarihinde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Sabiha İ., olaydan bir gün sonra Kumluca Devlet Hastanesi’ne gittiğinde, karnında ameliyat ipliği olduğunu öğrendi. Uygulanan yeni bir operasyon ile bu iplik alındı.

ŞİDDET VE TEHDİTLER

Sabiha İ., eşi tarafından sürekli suçlandığını söyleyerek, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, bebek sahibi olamadığı için ölümle tehdit edildiğini aktardı. “Zorla evlendirildim, ilk evliliğimiz 1 yıl sürdü. Boşanma davası açarak ayrıldım ama tehditler başladı. Tekrar evlenmek zorunda kaldım. Evlendikten sonra çocuk istemeye başladı. Sağlık problemim mevcutken, doktorlar tüp bebek önerdi” diye belirtti. Sabiha İ., birlikte sahip oldukları köpeğe bile şiddet uygulandığını, kendisine zarar vermekle tehdit edildiğini ifade etti. 26 Mayıs 2024 tarihinde eve gelen eşi ona fiziksel şiddet uyguladı ve bu olayın ardından Ü.İ.’ye uzaklaştırma verildi. Aynı zamanda Sabiha İ.’ye bir takip cihazı takıldı. “Bir sağlık çalışanın hatasının bedelini her gün şiddet görmekle ödüyorum” dedi.

YARGI SÜRECİ VE SAVUNMA

Sabiha İ.’nin avukatı Şehmus Dalkılıç, Sabiha İ. ile 2024 yılının Temmuz ayında boşanma dosyasıyla tanıştıklarını ve daha sonra yaşanan şiddet olaylarını öğrendiklerini açıkladı. Dalkılıç, “Sabiha Hanımın kocası Ü.İ.’ye karşı bir boşanma davası mevcut. Aynı zamanda devam eden 3 ayrı ceza yargılaması var. Şiddet olaylarının temelinde, Sabiha Hanımın anlaşmalı boşanmaya zorlanması yatıyor. Ü.İ.’nin Sabiha İ. ‘ye uyguladığı şiddetin ardından şikayetçi olmasına rağmen, Sabiha İ. şu an sanık olarak yargılanıyor” dedi. Ü.İ. ise iddialara yanıt vermezken, haber yapılmasını istemedi.