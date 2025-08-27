Sabit Hizmetler İmtiyazı 2050’ye Uzatıldı

ANLAŞMA DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmanın sabit hizmetler imtiyazını 2050 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Yapılan anlaşma ile belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanacak” şeklinde bir açıklama yaptı.

DİJİTALLEŞMEYE KATKI

Uraloğlu, Türkiye’nin sabit hizmetler altyapısının büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde şekillendiğini belirtti. İmtiyazın yenilenmesinin Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Anlaşma kapsamında Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, “Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır” dedi.