Sabri Sarıoğlu, Süper Lig’e dönüyor

Uzun yıllar Galatasaray’da forma giyen deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor.

Gelen teklifler sonrasında tecrübeli futbolcunun transfer döneminde sürpiz bir karar vermesi bekleniyor.

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu’nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

TRT