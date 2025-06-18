Sabri Ugan Kanser Tedavisi Görüyor

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Türkiye’deki Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olan Türk spor medyasının önde gelen ismi Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Ugan, üç aydır tedavi süreci içerisinde olduğunu belirtirken, “Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

24 Mayıs 1963’te Sakarya’da doğmuş olan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketinde yaşamış bir sunucu olarak kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak adım attı ve 1991’de spor müdürü olarak görev aldı. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatmaya başlayarak spikerlik kariyerine giriş yaptı. Başarılı performansı sayesinde 1994’te Kanal 6 tarafından editör olarak transfer edildi. Ardından Star TV’ye geçerek, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda Türk takımlarının karşılaşmalarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu’ndan ayrılan Ugan, birçok farklı kanalda çalışarak farklı spor branşlarında spikerlik yapmaya devam etti. Ayrıca “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı da bulunuyor.