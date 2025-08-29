Sabri Ülker Vakfı, Beslenme Kongresi’nde Projelerini Paylaştı

PARİS’TE DÜZENLENEN KONGREDE VAKFIN PROJELERİ TANITILDI

Sabri Ülker Vakfı, ‘Küresel Sağlık İçin Sürdürülebilir Gıda’ başlığıyla Paris’te gerçekleşen 23’üncü Uluslararası Beslenme Kongresi’nde, gıda ve beslenme alanındaki yenilikçi projelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Vakfın Başkanı Dr. Talat İçöz, “15’inci yılımızda, toplum sağlığı ve beslenme konusunda referans kabul edilen uluslararası platformlarda Bilim Kurulu üyelerimizle yer alarak etki alanımızı genişletiyor, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığına yönelik öncü rolümüzü güçlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. 24-29 Ağustos tarihleri arasında Paris’te düzenlenen kongreye Fransız Beslenme Derneği (SFN), Fransız Beslenme Federasyonu (FFN), Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu (FENS) ve Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği (IUNS) ev sahipliği yaptı.

KONGREDE BESLENME KONUSU ELE ALINDI

Dünya genelinden uzman bilim insanlarının katıldığı kongrede, beslenme konusu çeşitli yönleriyle ele alındı. Toplumda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik görevlerini sürdüren Sabri Ülker Vakfı’nın Bilim Kurulu üyeleri, ‘Türkiye’de Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Girişimler’ başlıklı sempozyumda, vakfın sağlıklı beslenme ve gıda okuryazarlığı konusundaki projelerini katılımcılara anlattı.

EĞİTİM PROGRAMLARI TANITILDI

Sempozyumda, Bilim Kurulu üyelerinden Dr. Julian Stowell, “Okul Çağı Çocukları İçin Beslenme Eğitimi” başlıklı sunumunda, Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile 14 yıldır yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin detaylarını aktardı. Prof. Dr. Serhat Ünal, ‘Sağlık Profesyonelleri için Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi’ konusunda, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu ve Türk Eczacılar Birliği ile gerçekleştirdikleri program hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ve Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de gıda okuryazarlığı ve kanıta dayalı yaklaşımların önemi üzerine sunumlar yaptı.

BİLİM TEMELLİ VİZYONUNU PAYLAŞIYOR

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, 15 yıldır yürütülen projelerin ayrıntılarını uluslararası bir kongrede paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. İçöz, “Beslenme, gıda ve sağlık gibi toplumsal kalkınmanın en önemli başlıklarında bilim temelli vizyonumuzu uluslararası etkinliklerde paylaşıyoruz. 23. Uluslararası Beslenme Kongresi, alanında uzman bilim insanlarıyla bir araya gelerek iş birliği olanaklarını artırdığımız bir fırsat oldu” değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİM PROJESİYLE GENİŞ KAPSAM

Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, Türkiye’de temel eğitim alan öğrenciler ile ebeveyn ve öğretmenlerin dengeli beslenme alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlayarak 14 yılda 7 milyondan fazla kişiye ulaştı. Proje, 25 ilde 250 okulda devam ediyor. Vakıf, beslenme iletişimi eğitimi programıyla sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor. Sabri Ülker Vakfı, 15’inci yılında çocuklara yönelik farkındalık projelerinden bilim ödülüne kadar toplum sağlığı alanındaki çalışmalarına devam ediyor.