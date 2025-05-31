Sabri Ülker Vakfı, Diyetisyenler Günü etkinliği düzenledi

ETKİNLİKTE HEDEF TOPLUM SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRMEK

Sabri Ülker Vakfı, sağlık ve beslenme okur yazarlığını güçlendirmek ve hekim-diyetisyen işbirliğinin toplum sağlığına olan olumlu etkilerini göstermek amacıyla “6 Haziran Diyetisyenler Günü” etkinliği düzenledi. Vakfın yaptığı açıklamaya göre, 15 yıldır bilimsel bilgiyi topluma yayma misyonuyla faaliyet gösteren Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ile ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, toplum sağlığının geliştirilmesinde diyetisyenlerin rolüne olan önemin artırılması, meslekler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının desteklenmesi hedeflendi. Diyetisyenler, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve bakanlık yetkililerinin katıldığı etkinlik, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki yeri, multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okur yazarlığını güçlendirme yolları ile hekim-diyetisyen işbirliğinin sağladığı faydaları masaya yatırdı.

SAĞLIKLI BESLENME KÜLTÜRÜNE YÖNELİK ADIMLAR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, vakfın toplum sağlığını korumayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmayı öncelikli hedefleri arasında gördüğünü ifade etti. Bu programın sağlıklı beslenme kültürünü genel toplumda yaygınlaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan İçöz, “Sabri Ülker Vakfı’nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle işbirliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu işbirliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırma görevini yerine getirirken bizlere de güç veriyor” dedi. İçöz, bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlenmesine rehberlik eden diyetisyenlerin toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşündüklerini, bu etkinliklerin mesleki dayanışmanın, bilimsel iletişimin ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguladığını belirtti.

MESLEKLER ARASI DAYANIŞMA VURGUSU

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, etkinliğin meslekler arası işbirliğinin ve dayanışmanın önemini vurgulamak için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek programa yönelik çalışmaların çok kıymetli olacağını da sözlerine ekledi. Bu tür etkinlikler, beslenme alanında doğru bilgilerin yayılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.