Sabri Ülker Vakfı, Global Sağlık İçin Sürdürülebilir Gıda

ULUSLARARASI BESLENME KONGRESİ’NDE ÖNE ÇIKAN PROJELER

Sabri Ülker Vakfı, “Küresel Sağlık İçin Sürdürülebilir Gıda” temasıyla Paris’te gerçekleştirilen 23. Uluslararası Beslenme Kongresi’nde, gıda ve beslenme alanındaki öncü projelerini uluslararası katılımcılarla paylaşıyor. Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr.Talat İçöz, “15. yılımızda, toplum sağlığı ve beslenme konusunda referans kabul edilen uluslararası platformlarda Bilim Kurulu üyelerimizle yer alarak etki alanımızı genişletiyor, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığına yönelik öncü rolümüzü güçlendiriyoruz” diye belirtti. Kongre, 24-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Paris’te, Fransız Beslenme Derneği (SFN), Fransız Beslenme Federasyonu (FFN), Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu (FENS) ve Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği (IUNS) tarafından düzenlendi. Tüm dünyadan alanında uzman bilim insanları, beslenme konusunu çeşitli yönleriyle ele alma fırsatı buldu.

SABRİ ÜLKER VAKFI’NDAN ÖNEMLİ SEMPOZYUM

Sabri Ülker Vakfı’nın Bilim Kurulu üyeleri, “Türkiye’de Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Girişimler” başlıklı bilimsel sempozyumda, Vakfın sağlıklı beslenme ve gıda okuryazarlığı alanındaki projelerini katılımcılara sundu. Sempozyumda, Bilim Kurulu üyelerinden Dr.Julian Stowell, “Okul Çağı Çocukları İçin Beslenme Eğitimi” konulu sunumunda, Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile 14 yıldır sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin ayrıntılarını aktardı. Prof.Dr.Serhat Ünal ise, “Sağlık Profesyonelleri için Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi” başlıklı sunumuyla, Vakfın Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu ve Türk Eczacılar Birliği ile gerçekleştirdiği programı tanıttı. Ayrıca, Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığının Sürdürülebilir Sağlık Üzerine Etkisi” konulu sunumda Türkiye’deki gıda okuryazarlığına dair önemli verileri paylaştı.

BİLİM TEMELLİ VİZYON VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Dr.Talat İçöz, 15 yıldır yürüttükleri projelerin detaylarını uluslararası bir kongrede paylaşmanın gurur verici olduğunu ifade etti. İçöz, “Beslenme, gıda ve sağlık gibi toplumsal kalkınmanın en önemli başlıklarında bilim temelli vizyonumuzu paylaşabildiğimiz uluslararası etkinlikler bizim için büyük değer taşıyor. 23. Uluslararası Beslenme Kongresi’ni de alanında uzman bilim insanlarıyla buluşarak iş birliği imkanlarını genişlettiğimiz, küresel etkimizi derinleştirdiğimiz bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyoruz. Sabri Ülker Vakfı olarak beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin toplumun her kesiminde gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

SABRİ ÜLKER VAKFI’NIN 15. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Sabri Ülker Vakfı, kuruluşunun 15. yılında toplum sağlığına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, Türkiye’de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerin dengeli beslenme alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefliyor ve 14 yılda 7 milyondan fazla kişiye ulaştı. Proje, 25 ilde 250 okulda devam ediyor. Ayrıca, vakıf 2022 yılında başlattığı beslenme iletişimi eğitimi programını Aile Hekimleri Federasyonu, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği ile Türk Eczacılar Birliği ile yürütüyor. Bu eğitim programıyla, sağlık profesyonellerinin beslenme konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Sabri Ülker Vakfı, 15. yılında çocuklara yönelik farkındalık projeleri, yayıncılık ve uluslararası konferanslar gibi toplum sağlığı alanındaki kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.