Sabri Ülker Vakfı’ndan Eczacılara Eğitim Programı

ECZACILARA YÖNELİK YENİ PROGRAM BAŞLADI

Sabri Ülker Vakfı’nın “Beslenme İletişimi” programı, Türk Eczacıları Birliği (TEB), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin (TİHUD) sosyal iletişim platformları üzerinden canlı konsey toplantısıyla hayata geçti. Beslenme ve sağlıklı yaşam alanında halkı bilimsel bilgi ile destekleme hedefi güden Sabri Ülker Vakfı, önce aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları ile çalıştıktan sonra eczacılar için bu programı başlattı. Canlı konseyin açılış konuşmasını Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz gerçekleştirdi. Dr. İçöz, 15 yıllık geçmişe sahip vakfın, bugüne kadar birçok ilk olan sürdürülebilir projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. 2022’de başlayan eğitim programlarının bugüne kadar 20 bin kez hekimler tarafından erişildiğini belirtirken, “Hekimlerimizle yaptığımız iş birliğinin bu verimli sonuçlarının ardından sağlık sisteminin en değerli paydaşlarından eczacılarımızı da programa dahil etmemiz gerektiğini düşündük” dedi.

PROGRAMIN HEDEFİ VE KATKILARI

Dr. Talat İçöz, “10 oturumluk programımızın, sağlık ve beslenme alanında bilgi kirliliğinin en fazla yaşandığı konularda bilimsel bilgiyi topluma ulaştırmaya önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Eğitimler sonrasında iç hastalıkları hekimlerinin yüzde 96’sı ve aile hekimlerinin yüzde 90’ı, bu eğitimlerin tıp fakültesi müfredatında yer almasını istediklerini belirtti. Programın nihai hedefinin, tıp ve eczacılık fakültelerinin çekirdek programlarında bu eğitimlerin yer alması ve hekimler ile eczacılar arasındaki iletişimi güçlendirerek toplumsal refaha katkı sağlanması olduğunu ifade etti.

BAŞARI İÇİN UYGUN İLETİŞİM DİLİ

Programın müfredatını hazırlayan Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Ünal, hekimler ve eczacıların, sağlıklı yaşamı destekleyen beslenme önerilerini hastalara sunmak konusunda kritik bir rolü olduğunu kaydetti. “Besin-ilaç etkileşimleri, besin takviyeleri, vitaminler gibi konularda doğru bilgilere ulaşmanın toplum sağlığına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diyen Ünal, eğitimlerin pratiği geliştireceğine inandığını vurguladı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin her alanda yaygın olduğunu belirterek, “Hedefimiz, bireylerin sağlıklı beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak” dedi. Beslenme eğitiminin hem bireyler hem de sağlık profesyonelleri için önemini vurgulayan Aksakal, aile sağlığı kuruluşlarının bu alanda eğitim almasının gerekliliğini dile getirdi.

CANLI KONSEYİN ETKİSİ VE EĞİTİMLERİN SÜRECİ

Açılışı yapılan canlı konsol toplantısına katılan uzmanlar, eğitimlerin 11 Kasım 2025’e kadar değişik konularda devam edeceğini duyurdu. Canlı konsey, Eczacılık Dünyası platformu üzerinden 1,162, TİHUDUM aracılığıyla 1,327 ve AHEF Akademi portalından 1,209 katılımcıya ulaştı. Toplamda yaklaşık 3 bin 700 kişinin izlediği bu etkinlik, eczacılara yönelik “Beslenme ve Sağlıklı Yaşlanma” konusuyla devam edecek. Sabri Ülker Vakfı’nın iç hastalıkları hekimleri için başlattığı “İleri Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi” de eczacı eğitimleriyle eş zamanlı sürdürülüyor.