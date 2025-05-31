Sabri Ülker Vakfı, TDD ile Etkinlik Düzenledi

DİYETİSYENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI

Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile birlikte 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Programda konuşan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, diyetisyenlerle yaptıkları iş birliğinin toplum sağlığının korunmasındaki önemine vurgu yaptı. “Sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz” dedi. Bu etkinlik, toplum sağlığının geliştirilmesi, meslekler arası iş birliğinin teşvik edilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının desteklenmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, diyetisyenler, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve bakanlık yetkilileri bir araya geldi. Programda diyetisyenlerin sağlık sistemindeki rolü, multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okuryazarlığı, iletişim odaklı yaklaşımlar, hekim-diyetisyen iş birliği ve Sabri Ülker Vakfı’nın bilim temelli sağlıklı yaşam vizyonu gibi konular öne çıktı.

Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı olarak toplum sağlığını korumayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık yaratmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti. Türkiye Diyetisyenler Derneği ile düzenledikleri programın, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak ve sağlıklı beslenme kültürünü yaygınlaştırmak adına önemine dikkat çekti. İçöz, “Sabri Ülker Vakfı’nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu iş birliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırma görevini yerine getirirken bizlere de güç veriyor.” dedi. Ayrıca, bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına rehberlik eden diyetisyenlerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğine inanıldığını ifade etti. Bu etkinliklerin, mesleki dayanışmayı ve bilimsel iletişimi artırmanın yanında, kanıta dayalı yaklaşımların önemini de vurguladığını ekledi.

MESLEKLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, düzenlenen etkinliğin meslekler arası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulamak için değerli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Özel, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir programın büyük bir kıymet taşıyacağını ifade etti. Bu tür etkinliklerin, sağlık alanında farkındalık yaratma ve iş birliğini güçlendirme açısından önemli rol oynadığına dikkat çekti.