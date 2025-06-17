TRUMP’IN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a karşı olan tutumunu dile getirdi. Olayların İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başladığını belirten Trump, “İran semaları üzerinde artık tam ve kesin hakimiyetimiz var. İran’ın çok sayıda kaliteli hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları bulunuyordu, ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla karşılaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

HAKANEY’E YÖNELİK TEHDİT

Trump, İran lideri Hamaney’e de bir mesaj göndererek, “Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik” dedi. Ayrıca, sivillere veya Amerikan askerlerine füze atılmasını istemediğini vurgulayan Trump, “Sabrımız tükeniyor. Koşulsuz teslim olun” çağrısında bulundu.