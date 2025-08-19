Sabuncubeli Geçidinde Tır Yolu Kapadı

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİKTE SORUN YAŞANDI

Manisa ile İzmir’i birbirine bağlayan Sabuncubeli geçidinde gerçekleştirilen tünel bakım çalışmaları sebebiyle sürücüler eski yola yönlendirildi. Bu durum, eski yolu kullanan 35 AT 7182 plakalı tırın makas kesmesi sonucu trafiğin durmasına neden oldu. Tırın dorse kısmı yola paralel şekilde yerleştiği için geçit trafiğe kapandı.

TRAFİK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Arızalanan tırın trafiği kapatmasıyla birlikte bölgedeki yığılma arttı. Daha fazla sıkışıklık yaşanmaması amacıyla hemen Sabuncubeli Tüneli trafiğe açıldı ve sürücüler tünele yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu arızanın giderilmesiyle her iki yol tekrardan trafiğe açıldı.

KONTROLLÜ TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Arızanın giderilmesi sonrasında, trafik kontrollü bir şekilde yeniden düzenlenerek akış sağlandı. Uzun kuyrukların yaşandığı geçitte, bakım çalışmalarının ardından kullanıcıların aksamadan seyahat etmeleri sağlandı.