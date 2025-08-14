Saç, Dişleri Onarabilir ve Korur

Araştırmacılar, saç malzemesinden elde edilen diş macununun hasarlı dişleri onarmaya ve korumaya yardımcı olabileceğini duyuruyor. İngiltere’deki King’s College London’dan bilim insanları, saç, deri ve yünde bulunan keratin proteinini diş minesini onarmak ve çürümenin erken aşamalarını durdurmak için kullandıklarını keşfetti. Araştırma, keratinin tükürükteki minerallerle etkileşime geçtiğinde doğal diş minesinin yapısını ve işlevini taklit eden koruyucu bir kaplama ürettiğini ortaya koydu.

KERATİNLERİN DİŞ TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ

KCL’de doktora araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Sara Gamea, “Keratin mevcut diş tedavilerine dönüştürücü bir alternatif sunuyor” diyor. “Bu teknoloji, biyoloji ve diş hekimliği arasındaki boşluğu doldurarak, doğal süreçleri yansıtan çevre dostu bir biyomateryal sağlıyor.” Gamea ayrıca, saç ve deri gibi biyolojik atık malzemelerden sürdürülebilir bir şekilde elde edilen keratinin, restoratif diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan, toksik ve daha az dayanıklı geleneksel plastik reçinelere olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını ekliyor.

DİŞ MİNESİNİ ONARAN YAPILAR

Bilim insanları, Advanced Healthcare Materials dergisinde yayınlanan çalışmalarında, yünden keratin elde ettiklerini belirtiyor. Keratin diş yüzeyine uygulandığında ve tükürükte doğal olarak bulunan minerallerle etkileşime girdiğinde, doğal diş minesinin yapısını ve işlevini taklit eden organize, kristal benzeri bir iskele oluşturduğunu keşfettiler. Araştırmacılara göre, bu iskele zamanla kalsiyum ve fosfat iyonlarını çekerek dişin etrafında koruyucu bir mine benzeri kaplama oluşturmaya devam ediyor.

DİŞ HASSASİYETİ VE BİYOTEKNOLOJİ

Asitli yiyecekler, kötü ağız hijyeni ve yaşlanma, diş minesinin erozyonuna ve çürümesine neden olarak diş hassasiyeti, ağrı ve nihayetinde diş kaybına yol açıyor. Araştırmanın kıdemli yazarı ve KCL’de prostodonti danışmanı olan Dr. Sherif Elsharkawy, “Kemik ve saçın aksine diş minesi yenilenmez, bir kez kaybedildiğinde sonsuza dek yok olur” diyor. Dr. Elsharkawy, “Biyoteknolojinin sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp, vücudun kendi materyallerini kullanarak biyolojik işlevi yeniden tesis etmemize olanak tanıdığı heyecan verici bir döneme giriyoruz.” şeklinde ekliyor. “Daha fazla gelişme ve doğru endüstri ortaklıklarıyla, yakında saç kesimi kadar basit bir şeyle daha güçlü, daha sağlıklı gülümsemeler yaratabiliriz.”