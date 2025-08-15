Saç Dökülmesi Kadınlarda Ciddi Sorun

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİ PROBLEMİ

Saç dökülmesi, genelde erkeklere has bir sorun olarak düşünülse de, kadınlarda da ciddi boyutlarda yaşanabiliyor. Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren artış gösteren saç dökülmesi, birçok kadının özgüvenini olumsuz etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Smile Hair Clinic’in kurucu ortağı Dr. Gökay Bilgin, kadınlarda saç dökülmesinin yalnızca genetik faktörlerle değil, modern yaşamın getirdiği stres, hormonal değişimler ve yetersiz beslenme gibi unsurlarla da ilgili olduğunu paylaşıyor.

KADIN TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİNİN BELİRTİLERİ

Dr. Bilgin, kadın tipi saç dökülmesinin erkeklere oranla daha yaygın olduğunu, ancak daha sinsi bir şekilde ilerlediğini vurguluyor. “Kadınlarda saç dökülmesi genellikle alnın gerisinden başlamaz. Dökülme, daha çok tepe ve yan bölgelerde yaygınlaşır. Bu durum geç fark edilir ve çoğunlukla medikal destek alınmadan ilerler” diyor. Dr. Gökay Bilgin, kadınlardaki saç dökülmesinin başlıca nedenlerini şöyle sıralıyor: “Genetik yatkınlık (ailede kadın tipi dökülme öyküsü), hormonal değişiklikler (doğum sonrası, menopoz, PCOS gibi), düşük proteinli diyetler ve yetersiz demir alımı, yoğun stres ve uykusuzluk, yanlış saç bakım alışkanlıkları (sıkı topuzlar, ısıya maruz kalma).”

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ÇÖZÜMLER

Klinik kurucu ortaklarından Dr. Gökay Bilgin, “Kadın tipi saç dökülmesinde PRP, saç mezoterapisi ve destekleyici takviyeler etkili bir şekilde sonuç veriyor. Doğru analiz ve kişiselleştirilmiş planlamayla saç dökülmesinin azaltılması mümkün. Kadınlar saç dökülmesini yalnızca doğal bir süreç olarak kabul etmemelidir. Kadınlarda saç dökülmesi, sadece yaşa ya da genetiğe bağlı kaçınılmaz bir durum olarak görülmesi, genellikle geç kalınmış müdahalelere yol açıyor. Erken teşhis, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve uzman desteğiyle saç sağlığını korumak ve dökülmeyi yavaşlatmak mümkün. Her saç teli, bireyin özgüveni ve yaşam kalitesi açısından değerlidir” şeklinde konuşuyor.