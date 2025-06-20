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Sacha Boey Belçika’ya Geçiş Yaptı

SACHA BOEY’DEN RADİKAL BİR KARAR

Bayern Münih futbolcusu Sacha Boey, geleceği hakkında önemli bir karar aldı. Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre, Belçikalı olan 24 yaşındaki Boey, Belçika Milli Takımı’nda oynamaya karar verdi. Haberde, Dünya Kupası’nda forma giymek isteyen Boey’un, Fransa’da bulacağı şansın kendisi için zorlayıcı olabileceğinden dolayı bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi. Şartların uygun olması durumunda Belçika Milli Takımı’nda forma giymeyi düşünüyor.

BAYERN MÜHİH FORMASIYLA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bu sezon Bayern Münih formasıyla toplamda 18 maça çıkan Boey, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiliyor. Deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Boey’un milli takımdaki seçimi, kariyeri açısından büyük bir dönüm noktası yaratabilir.

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