Sacha Boey, Fransa’da Hırsızlık Olayı Yaşadı

OLAYIN DETAYLARI

Galatasaray’ın eski futbolcusu Sacha Boey, Fransız futbol sahnesinde talihsiz bir duruma düştü. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal’ın karşı karşıya geldiği maçta Boey, Parc des Princes stadyumunda en ön sırada yer aldı.

TARAFTAR SALDIRISI

Maçın ardından stadyumdan çıkarken, Sacha Boey’un etrafını büyük bir taraftar grubunun sardığı bildirildi. Arabasına binmek isteyen Boey, araç kapısına yöneldiğinde yanına yaklaşan bir taraftar, boey’un şapkasını çaldı. Bu an, olayın tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMI

Yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Boey, “Şapkayı geri getir arkadaşım” şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Boey, sadece 691 dakika sahada kalabilirken, 2 asistlik performans sergiledi.