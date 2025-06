Saçlar, Kendimizi Nasıl Hissettiğimizi Etkiler

SAÇLARIN ÖNEMİ VE KENDİMİZİ HİSSETME ŞEKLİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Saçlar, bireylerin kendilerini nasıl hissettiği üzerinde önemli bir rol oynuyor. Seyrelen bir bölge ya da yeni bir saç kesimi, görünümümüzle ilgili düşüncelerimizi etkiliyor. Saçlarımız, kendimize verdiğimiz değer ile güçlü bir şekilde bağlantılı. Bu nedenle kuaförlere harcanan paranın oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. 2023 yılında İngiltere’de kuaför ve güzellik ürünlerine toplamda 6,6 milyar sterlin harcandığı belirtiliyor. Peki bu kadar harcama yapmak kaçınılmaz mı? Yoksa saçlarımızı beslenmeyle iyileştirmek mümkün mü? Saç dökülmesini azaltmak ya da daha sağlıklı hale getirmek mümkün mü? Bu sorulara uzmanların görüşleriyle yanıt arayalım.

SAÇ SAĞLIĞINDA DENGELİ BESLENMENİN ROLÜ

Diyetisyen ve Britanya Diyetisyenler Birliği (BDA) sözcüsü Claire Thornton-Wood, dengeli beslenmenin saç sağlığı üzerinde etkisi olduğunu vurguluyor. Thornton-Wood, “Saç sağlığı ve görünümü için önemli olan bazı besinler var” diyor. Saçlar, vücut tarafından “temel” bir organ olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle, eksiklik durumunda vücudun besinleri hayatta kalmak için başka alanlara yönlendirdiği gözlemleniyor. Araştırmalar, vitamin ve minerallerin saçların da aralarında bulunduğu vücudun her bölgesi için elzem olduğunu gösteriyor. Bu besin maddeleri, hücrelerin normal işleyişi ve büyümesi açısından gereklidir. Dolayısıyla eksiklik durumunda saç dökülmesi meydana gelebiliyor. Bazı vitamin ve mineraller eksik olduğunda saç dökülmesi görülebiliyor; ancak bunları almanın yeniden saç uzamasını sağlayıp sağlamayacağı hala tartışma konusu. Beklenmedik bir değişiklik durumunda, bir doktor randevusu almak en iyi seçenek olacaktır.

C VİTAMİNİ VE SAÇ SAĞLIĞI

Saçların ana yapısal proteini olan kolajeni sentezleyebilmek için C vitaminine ihtiyaç var. Thornton-Wood, “C Vitamini saçı güçlendiriyor ve şekil veriyor; ayrıca saç uzamasını teşvik etmek için foliküllerin uyarılmasına yardımcı oluyor” diyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni ile yeterli C vitaminini almak mümkün. Eğer bu konuda endişeleriniz varsa, Wood, güne bir smoothie ile başlamanızı öneriyor. Bunun için 150 ml süt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı öğütülmüş badem, 2 yemek kaşığı çilek veya orman meyveleri ve 2 çay kaşığı kakao karıştırmalısınız. İki kişilik bu karışım iyi bir C vitamini kaynağıdır ve protein ile demir de sağlar.

OMEGA-3 VE BİYOTİNİN ÖNEMİ

Diyetisyen Rhiannon Lambert, Omega-3 yağ asidinin sağlığımız için elzem olduğunu belirtiyor. Omega-3’ün saç uzamasıyla bağlantısını gösteren kesin kanıtların sınırlı olduğunu ifade eden Lambert, bazı araştırmaların bu besin öğesinin saç sağlığını iyileştirebileceğini ve dökülmeyi azaltabileceğini söylediğini aktarıyor. Uskumru, somon, keten tohumu ve ceviz gibi besinler omega-3 alımını arttırmaya yardımcı oluyor. Lambert, “Biyotin veya B7 vitamini saç sağlığı ve folikül fonksiyonunda önemli bir rol oynayabilir” diyor. “Bunlardaki eksiklikler, genellikle genetik durumlarla bağlantılı olarak, saç dökülmesine (alopesi) ve kırılgan saçlara neden olabilir.” Biyotin açısından zengin besinler arasında fındık, baklagiller, tam tahıllar ve yumurta yer alıyor. Ancak biyotin eksikliği oldukça nadir görülüyor ve bu vitaminin saç sağlığı üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar sınırlı.

DEMİRİN SAÇ SAĞLIĞINA ETKİSİ

Demir eksikliğinin saç dökülmesiyle bağlantılı olduğuna dair birçok uzman görüş bildiriyor. Trikolog Kate Holden, demir eksikliğinin “en yaygın beslenme eksikliklerinden biri” olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle adet görenler, veganlar ve vejetaryenlerde görülen saç dökülmesiyle ilişkilendiriliyor. Lambert, düşük demir seviyelerinin saç büyüme döngüsünü olumsuz etkileyebileceğini de sözlerine ekliyor: “Demir, sağlıklı saç uzaması için gerekli olan oksijen taşınmasında ve keratin oluşumunda kritik bir rol oynar.” Düşük demir seviyeleri, saç köklerine oksijen ve besin iletimini bozarak saç dökülmesine katkıda bulunabiliyor. Kırmızı et, mercimek ve ıspanak bu eksikliği gidermeye yardımcı olabiliyor.

PROTEİN VE ÇİNGO

Saçların sağlıklı gelişimi için protein kritik bir öneme sahip. Saç tellerinin oluşumuna yardımcı olan keratinin temel bileşeni proteindir. Lambert, “Saç, vücutta en hızlı büyüyen dokudur. Bu nedenle saçın büyümesi için yeterli protein alımı çok önemli” diyor. Ayrıca, yaş ilerledikçe protein ihtiyacının arttığını belirtiyor. Çinko da saç sağlığı açısından temel bir mineral olup, çinko eksikliğinin saç dökülmesiyle bağlantılı olduğu görülmekte. Çinko eksikliği, yeterince çinko içeren gıdaların tüketilmemesinden kaynaklanabiliyor. Lambert, bu durumu önlemek için daha fazla sığır eti, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve kuruyemiş tüketilmesini öneriyor.

SAÇ SORUNLARINI BESLENME İLE İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, saç sorunlarının belirli bir nedeni olmayabileceği konusunda hemfikirken sağlıklı beslenmenin fayda sağlayacağına inanıyor. Ayrıca, bazı diyetlerdeki oruç tutma uygulamalarından kaçınmanın da faydalı olabileceği ifade ediliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, farelere gıda erişimini sınırlamanın, onlara sürekli gıda erişimi sağlanan farelere göre daha yavaş kıl büyümesine yol açtığını göstermiştir. Aynı sonuçlara insanlarda da ulaşıldığı bildiriliyor.