Sadakat Primi Tanımı Nedir?

SADAKAT PRİMİ NEDİR?

Sadakat primi konusu son günlerde oldukça ilgi çekiyor. Peki, sadakat primi nedir? “Prim” kelimesi, Türkçede yaygın olarak iki alanda kullanılıyor ve farklı anlamlara sahip. İlk olarak, sigorta primleri en yaygın anlamıdır. Sigorta şirketine, sigorta ettiren (müşteri) tarafından ödenen ücret şeklinde tanımlanabilir. Sigorta sözleşmesinin sürmesi ve sigorta şirketinin belirttiği riskleri (kaza, hastalık, hırsızlık, ölüm vb.) üstlenmesi karşılığında gerçekleştirilen bu ödeme, belirli özelliklere sahiptir. Sigorta şirketinin sağladığı güvence ve risk üstlenme temeli üzerine dayanan primlerin türleri, tek prim (toplu ödeme), yıllık prim, aylık prim ve dönemsel prim gibi farklı ödeme şekillerini içinde barındırır. Bu hesaplamalar, sigorta yapılacak nesnenin değeri, risk düzeyi ve sigorta süresi gibi belirleyici faktörlere göre yapılır. Zorunlu sigortalarda (örneğin trafik sigortası) prim ödeme yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarken, diğer sigortalarda bu durum sözleşmeye bağlıdır.

SİGORTA PRİMLERİNE ÖRNEKLER

Sigorta primleri ile ilgili örnekler arasında “Araba sigortası primimi her ay ödüyorum.” veya “Sağlık sigortası primleri bu yıl arttı.” ifadeleri yer alıyor. İkinci anlamı ise iş hukuku ve çalışma hayatındaki primlerdir. Burada, işçiye normal ücretine (maaşına) ek olarak, belirli koşullar sağlandığında ödenen ek bir ücret söz konusudur. Bu, bir tür teşvik, ödül ya da tazminat niteliği taşır. Çeşitli prim türleri arasında fazla mesai primi, yıllık ikramiye, performans primi ve yol primi gibi ek ödemeler bulunur. Bu primler genellikle iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir. Bazı primler yasal zorunluluk taşırken, bazıları ise işverenin takdirine bağlıdır.

SADAKAT PRİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sadakat primi, çalışanların belirli bir süre boyunca aynı işverene bağlı kalmalarının karşılığında ödenen ek bir maddi ödül veya ikramiyedir. Temel amacı, çalışanın şirkete bağlılığını artırmak ve uzun vadeli istihdamı teşvik etmektir. Bu primin özellikleri arasında genellikle 10, 15, 20 veya 25 yıl gibi uzun çalışma dönemlerinin tamamlanmasıyla ödenmesi, yasal bir zorunluluk olmadan işverenin inisiyatifine bağlı olarak belirlenmesi ile ödeme şeklinin tek seferde nakit, hisse senedi veya maaş bonusu olarak sunulması yer alıyor. Vergilendirme açısından, gelir vergisi kanununa tabi olsa da brüt tutar üzerinden vergi ve sigorta kesintileri uygulanır.

NEDEN SADAKAT PRİMİ VERİLİR?

Sadakat priminin verilme nedenleri arasında çalışan bağlılığını artırmak, değerli personelin ayrılmasını önlemek, uzun süreli hizmeti takdir etmek ve şirket kültürünü güçlendirmek bulunur. Örnek vermek gerekirse, 15 yılını dolduran bir çalışana şirket tarafından üç maaş tutarında bir sadakat primi ödenebilir. Kısaca “Prim” denildiğinde, akla ilk gelen sigorta primidir ve iş hayatında ise maaşa ek olarak alınan çeşitli ödemeleri (fazla mesai, ikramiye, performans ödülü vb.) ifade eder.