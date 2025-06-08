Sadakataşı Derneği, Gazze’den Mısır’a Kurban Eti Dağıttı

GÖÇ EDEN FİLİSTİNLİ AİLELERE YARDIM

Sadakataşı Derneği, İsrail’in saldırılarından ve Gazze Şeridi’ndeki ablukadan dolayı Mısır’a zorunlu olarak göç eden yüzlerce Filistinli aileye kurban eti dağıttı. Türk hayırseverlerin destekleriyle elde edilen kurban etleri, Mısır’ın Kahire kentinin Cisr es-Suveys bölgesinde, savaş nedeniyle sığınan Gazzeli ailelere ulaştı. “Kurban Kardeşliği Yaşatır” kampanyası çerçevesinde Gazze’den Mısır’a sığınan binlerce aileye yardım etmeyi hedefleyen dernek, bugün 400 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi bazı ailelere nakdi yardımlar da yapıldı. Dernek yetkilileri, bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerine devam edecek.

MISIR’A GÖÇ EDEN FİLİSTİNLİLER

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nden Mısır’ın farklı şehirlerine göç eden savaş mağduru Filistinli vatandaşlara kurban eti ulaştırdıklarını ifade etti. Özdal, “İki yıldır Gazze’de süregelen İsrail saldırıları nedeniyle Mısır’a yaklaşık 250 bin Filistinlinin göç ettiği belirtiliyor. Mısır’da zor koşullar altında yaşayan Filistinliler zor geçim sıkıntıları yaşıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, bugün yüzlerce aileye kurban eti dağıtımında bulunduklarını belirten Özdal, hedeflerinin Mısır’da yaşayan Filistinli 2 bin aileye kurban eti ulaştırmak olduğunu vurguladı.