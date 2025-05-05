Sadakataşı Derneği Kurbanlarda 32 Ülkede

KURBAN BAYRAMI FAALİYETLERİ DÜZENLENECEK

Sadakataşı Derneği, bu yıl Kurban Bayramı faaliyetlerini “Kurban Kardeşliği Yaşatır” çağrısıyla Türkiye ve Filistin’in de aralarında bulunduğu 32 ülkede hayata geçiriyor. Dernek, kurban organizasyonu kapsamında emanet edilen kurban hisselerini yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıyor. Ayrıca, çocuklara bayramlık kıyafet ile oyuncak hediye ediyor.

Kurban hisse bedelleri, Afrika ve Güney Asya’nın bazı ülkelerini kapsayan birinci bölgede 4 bin 500 lira, Avrupa ve Asya’nın bazı ülkelerinde yer alan ikinci bölgede 8 bin lira, Türkiye, Suriye ve Kudüs’ün içinde bulunduğu üçüncü bölgede ise 15 bin lira olarak belirleniyor.

Bağış yapmak isteyenler, kurbanlarını vekalet yoluyla Suriye, Filistin (Gazze, Kudüs), Lübnan ve Yemen gibi Orta Doğu ülkelerinde; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Togo, Malavi, Sudan, Benin ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde; Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Vietnam, Afganistan ve Kırgızistan ile Türkiye’de kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkanı buluyor.