SADAT’tan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Uluslararası Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SADAT), Kılıçdaroğlu’nun ziyareti hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a yönelik olarak yaptığı açıklama ile ilgili açıklama geldi.

Şirketin, seçimle ilişkilendirilmesinin güvenliğe gölge düşürme gayreti olduğu söylendi.

SADAT, CHP Genel Bakanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

Gelişme üzerine şirket merkezinde bir basın açıklaması yapıldı. Yönetim Kurulu başkanı Melih Tanrıverdi, SADAT’ın, Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetti.

Tanrıverdi, şirketin pek çok iftirayla karşı karşıya kaldığını söyledi. “Ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir” dedi.

Tanrıverdi, şirketin yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin, seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu da belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezine gitmiş ancak içeri alınmamıştı. Bunun üzerine CHP lideri, merkezin girişinde bir açıklama yapmış, SADAT için ”Paramiliter kuruluş” demişti.