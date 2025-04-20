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Sadece İttirdim, Zeminle Vurdu

ALMANYA UYRUKLU ŞAHIS İFADE VERDİ

Antalya’da bir içki ziyafeti sırasında tartıştığı İbadulla Abdullayev’i darbederek hayatını kaybettiren Almanya uyruklu A.K. ve cesedi evin içine taşımakta yer alan Ukrayna vatandaşları A.A. ve İ.V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ A.K.’NİN AÇIKLAMALARI

A.K.’nin ifadesinde “Akşam beraber alkol aldık. Dışarıya çıkınca aramızda tartışma çıktı. Sadece ittirdim, yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Yere düştüğü zaman nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık. Daha önce içtiğimizde de bu şekilde sızıyordu. Uyandığında bizi arar diye düşündük. Öldüğünden haberimiz yoktu. Benim yaptığım sadece itmekti.” sözlerine yer verildi.

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