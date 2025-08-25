Sadettin Saran, Fenerbahçe İçin Aday

SEÇİMLER ÖNCESİ KAMPANYA HAZIRLIKLARI

İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmek için gereken 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti. Saran, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Fenerbahçe’mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıkmıştık.” dedi.

HEDEF BİRLİK VE İSTİKRAR

Saran, camianın birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyaç duyduğuna inandığını vurguladı. “Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz.” diyen Saran, kongre üyeleri ve taraftarların güveninin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. “Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız.” dedi.

ADİL VE ŞEFFAF YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Saran, “Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.” diyerek, Fenerbahçe’nin sosyal kesimlerini kucaklayarak adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı vaat ettiğini belirtti. Seçim kampanyası süresince Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler üzerinde yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ediyor.