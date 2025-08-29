Sadettin Saran Fenerbahçe Vizyonunu Paylaştı

FENERBAHÇE’YE BAĞLILIK VE ÇOCUKLUK HATIRALARI

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkan Sadettin Saran, başkanlık süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Vizyonunu, projelerini ve Fenerbahçe’ye olan sadakatini kamuoyuyla paylaştı. Çocukluk yıllarından itibaren Fenerbahçe’ye duyduğu derin bağlılığa değinen Saran, “5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana ‘Hangi takımı tutuyorsun?’ diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum.” sözleriyle kulüple olan bağının ne denli köklü olduğunu vurguladı. Sporla iç içe olduğuna dikkat çeken Saran, genç yaşta 3. Lig takımı olan Keskin sporun yöneticiliğini yaptığını ve birçok deplasman ve kampa katıldığını belirtti. Aziz Yıldırım tarafından geçmişte Fenerbahçe yönetime davet edildiğini ve başkanlık hayalinin o dönemde başladığını açıkladı.

FENERBAHÇE’YE BAŞKANLIK HAYALİ VE VİZYON GELİŞİMİ

Fenerbahçe yönetiminden uzakta kaldığı dönemde Borussia Dortmund fırsatını değerlendirdiğini belirten Saran, “Riskli bir yatırımdı, ama ufkumu açmak, vizyonumu genişletmek ve en önemlisi ileride Fenerbahçe’ye iyi bir başkan olabilmek için iyi ki yaptım.” ifadelerini kullandı. Mücadelenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini dile getiren Saran, Aziz Yıldırım ile ilgili gelen bir soruya, “Aziz Yıldırım’ın elini tabi ki sıkarım, Aziz Bey beni Fenerbahçe’ye getiren kişi, öyle bir niyetim var.” yanıtını verdi.

KADIKÖY RUHUNU YENİDEN CANLANDIRMA HEDEFİ

Saran, Fenerbahçe camiasının büyük bir değişim ve dönüşüm beklentisi içinde olduğunu ifade ederek, “Milli birliktelik, beraberlik herkesin ortak beklentisi. Seçim ofisimiz kuruldu ve oraya gelen Kongre Üyeleri ve taraftarların taleplerini dinliyorum. Herkes şampiyonluk istiyor ama bunun için önce sorunları iyi bilmek gerekiyor.” dedi. Sportif başarıyı öncelik olarak belirleyen Saran, “Şampiyonluk bizim bir numaralı projemiz. Samandıra’ya şampiyonluğu beraber getireceğiz.” şeklinde konuştu. Kadıköy ruhunu yeniden canlandıracaklarını ve iki önemli transfer planladıklarını belirterek, “Fenerbahçe’nin ruhunu, Kadıköy’ün cehennemini yeniden yaşatacağız.” dedi.

TRİBÜN DÜZENİNDE YENİLİKLER VE KOMBİNE KAPASİTESİ ARTACAK

Tribün düzeninde yapılacak değişiklikleri aktaran Sadettin Saran, Maraton E’nin kaldırılıp taraftara açılacağını ve kombine kapasitesinin 20 binden 40 bine çıkarılacağını açıkladı. Fenerbahçe’nin kaynak değil, harcama sorunu olduğuna dikkat çeken Saran, “İki türlü harcama vardır. İyi huylu harcama ve kötü huylu harcama. Biz kötü huylu harcama yapmayacağız. Parayı doğru harcayacağız.” şeklinde konuştu. Mali disiplinin ön planda tutulacağını belirten Saran, “Bunun için şampiyonluk şart.” ifadelerini kullandı.

GÖREV SÜRESİ VE ALTYAPI ÖNCELİĞİ

Tüzükte bir değişikliğe gideceklerini belirten Saran, “3 sene şampiyon yapamayan başkan adayı olamayacak. Şampiyon yapan başkan ise 6 seneden fazla başkanlık yapamayacak.” dedi. Seçilmesi halinde görev süresinin 1,5 sene olacağını ve bu süre içinde şampiyon yapamazsa bahanelere sığınmadan başkanlıkta kalmayacağını açıkladı. Altyapıya özel önem verdiklerini vurgulayan Saran, “Altyapı yarıştırma değil, yetiştirme yeridir. Sporcu kazanma sorunumuz yok; ancak gençleri ve çocukları doğru şekilde geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

MARKA DEĞERİ İÇİN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Mevcut yönetimin marka değerine yönelik olumlu katkılarını takdir eden Saran, başarılı projeleri sürdüreceklerinin altını çizdi. “Kurumsal başarıyı destekleyecek yöneticilerle çalışacağız. Marka değeri için en önemli unsur sportif başarıdır, gerisi gelecektir.” sözleriyle kulübün iletişim sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını belirtti. Kayışdağı ve Maltepe gibi projelerin devamının, sportif başarıyla mümkün olacağını dile getirdi.

FENERBAHÇE’Yİ YÖNETMEYE TALİBİM

Sporcu kimliğine vurgu yapan Sadettin Saran, “Ben sporla büyüdüm, milli sporcuyum. Hiçbir zaman pes etmedim. Bu duruşu Fenerbahçe’ye de yansıtacağız. Fenerbahçe camiası gücünü hatırlamaya geliyor. Ben Fenerbahçeliyi değil, Fenerbahçe’yi yönetmeye talibim.” diyerek sözlerini tamamladı.