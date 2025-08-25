Sadettin Saran Imzaları Teslim Etti

SADATTİN SARAN’IN BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı için gerekli olan 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti ve böylece başkan adaylığını resmileştirmiş oldu. Saran, bu konuda yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” şeklinde ifade etti.

KONGRE ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Saran, kongre üyelerinin desteğiyle imza prosedürünü tamamladıklarını belirterek, “Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız” dedi.

SÖZLERİ NET

Son olarak, Saran, “Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe” diyerek, hedefleri doğrultusundaki kararlılığını vurguladı.