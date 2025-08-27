Sadık Ayyıldız, ADÜ Hastanesi’nde mağdur

ADÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDEN ŞİKAYETLER

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, hekimlerin hastalarını özel muayenehanelere yönlendirmesiyle gündemde olduğu gibi, şimdi de dikkat çekici bir mahkeme süreci ile karşı karşıya kaldı. 72 yaşındaki hasta Sadık Ayyıldız, ameliyat öncesi bıçak parası vermediği için ameliyatının iptal edildiğini öne sürerek Aydın Adliyesi’ne başvurup hem doktor hem de hastane yönetimini şikayet etti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin bir soruşturma başlattı.

HASTA AMELİYATI İÇİN BEKLENTİ YARATTI

Sadık Ayyıldız, böbrek rahatsızlığı nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’ne gitmiş, burada yapılan tahlil sonrasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilmiştir. 6 ay sonra ameliyat olacak şekilde kendisine gün verildiğini belirten Ayyıldız, 19 Ağustos’ta hastaneye yatarak iki gün boyunca aç susuz bekledikten sonra alınan müdahale sonrası taburcu edilmiştir. Ayyıldız, Devlet Hastanesi’nde yaptığı başvuru sonrası 6 aylık bekleyiş sürecinin ardından, “Başka bir neden olmadan bu sürecin uzatıldığını düşündüm” diye vurguladı.

BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

Ameliyatının ertelendiğini taburcu edilmeden önce öğrendiğini ifade eden Sadık Ayyıldız, “İsim Kaan olan bir asistan doktor bana, ‘Seni taburcu ediyoruz’ dedi. Nedenini sorduğumda, ‘Bunları anlaman gerekiyordu’ diye bir cevap aldım” dedi. Tahlil süreçlerinin zorlayıcı olduğunu belirten Ayyıldız, sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldığı için yaşadığı maddi ve manevi kayıpları dile getirdi. Hastaneden, kendisine açık bir şekilde herhangi bir para talep edilmediğini vurguladı, ama “Ameliyata hazırlık sürecinde birçok hastanın para ile ameliyat olduğunu duydum” ifadesini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşadığı süreçten sonra Ayyıldız, durumu mahkemeye taşımayı düşündüğünü ve bu konudaki şikayetini savcılığa ilettiğini söyledi. “Devletin imkanlarına yazık olduğuna inanıyorum; sağlığım için sürekli gidip gelmek zorunda kaldım” diyen Ayyıldız, sürekli olarak hastane yetkilileriyle iletişime geçerek durumunun çözülmesini beklediğini ifade etti. 3 ay daha beklemenin kendisi için anlam ifade etmediğini dile getiren Ayyıldız, sağlığına kavuşmak ve ameliyatının bir an önce yapılmasını talep ettiğini belirtti.