Sadık Çiftpınar yaralı bacağını paylaştı

Sadık Çiftpınar, Instagram hesabından olay bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, ayağının yaralandığını paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.

Çiftpınar, paylaşımına manidar bir cümle de ekledi: Gece yanığı değil, vida izi.

Ligin 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Maçta Konyasporlu Jahoviç, Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar’ın ayağına bastığı için kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Sadık Çiftpınar, Jahoviç’in pozisyonundan sonra çizilen bacağını Instagram hesabından paylaştı. Sadık fotoğrafa “Gece yanığı değil, vida izi” notunu yazdı.