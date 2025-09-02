Sadık, Eşini Balonlarla Karşıladı

SÜRPRİZ KARŞILAMA ANLARI

Adana’da yaşayan Sadık Şaşmaz, eşinin memleketinden dönüşünde özel bir sürpriz hazırladı. Eşini otogardan karşılarken otomobilini balonlarla süsleyip, “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazılı bir pankart astı. Şaşmaz, “Sadece ona olan sevgim için böyle yaptım. İnşallah bir gün hanımcılık kazanır” diye belirtti.

HAMİLE EŞİNİN DÖNÜŞÜ

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz’ın hamile eşi Melek, geçtiğimiz ay memleketi Batman’a gitmişti. Yaklaşık bir ay boyunca Batman’da bulunan Melek, Pazar sabahı Adana’ya döndü. Sadık, eşini karşılamak için otomobilini hazırlayıp, üzerini süsledi. Eşinin sürpriz karşısında şaşırarak sarıldığı ve teşekkür ettiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YORUMLARA CEVAP VERDİ

Sadık Şaşmaz’ın sosyal medya paylaşımı ise bazı kullanıcıların olumsuz yorumlarına maruz kaldı. Bazı kişiler “Kesin eşini aldatmıştır, affettirmek için bunu yaptı” şeklinde yorum yaptı. Şaşmaz, bu yorumlara karşılık vererek kamera karşısında açıkladı: “Eşim 1 aylığına memleketine gitti. Onu çok özledim. Hem onu mutlu etmek hem de ona olan sevgimi göstermek için böyle bir şey planladım.”

BAŞKALARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Sadık Şaşmaz, yaptığı sürprizin güzel bir örnek olmasını umduğunu vurguladı. “Bütün süslemeleri kendim yaptım. Çok güzel oldu, umarım diğer insanlara da güzel bir örnek olur” diyerek sevgi dolu bir karşılama yapmanın önemini ifade etti.