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Sadıkoğlu: Deprem Bölgesine Kredi Desteği Şart

DEPREM SONRASI EKONOMİK SIKINTILARIN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK TALEBİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası esnafların, tüccarların ve sanayicilerin yaşadığı ciddi ekonomik kayıplar ve toparlanma mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. “Deprem bölgesi olarak faizsiz ve uzun vadeli kredi desteğine ihtiyacımız var” diyen Sadıkoğlu, sorunların çözümü için acil finansal destek talebinde bulundu.

HALKBANK ZİYARETİ VE TALEPLERİN DİNLENMESİ

Halkbank Bölge Koordinatörü Tuncay Baytaşoğlu, beraberindeki ekip ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Baytaşoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve oda üyeleriyle görüştü ve iş insanlarının taleplerini dinledi. Başkan Sadıkoğlu, “Kendilerine nazik ziyaretleri ve iletilen sorunlara gösterdikleri samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Malatya iş dünyasının deprem sonrası yaşanan kayıplarla birlikte halen toparlanmaya çalıştığını belirtti.

KREDİ FAİZLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Başkan Sadıkoğlu, Merkez Bankası’nın son faiz indirimine de değinerek, “Merkez Bankası politika faizini son olarak 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5’e çekti. Böylelikle politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu” dedi. Ancak, ticari kredi faizlerinin aynı oranda düşmediği ve hala yüksek seviyelerde olduğu ifade edildi. Bankalardan kredi faizlerini indirmelerini ve deprem bölgesi olan yerler için faizsiz, uzun vadeli kredi desteği sunmalarını beklediklerini vurguladı. “Hükumetimizden ve finans sektöründen talebimiz kredi musluklarını açmalarıdır. Şemsiye yağmur yağarken lazım” diyerek, acil destek çağrısında bulundu.

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