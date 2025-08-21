Sadır Caparov, Yaptırımları Kanıtsız Buldu

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN YAPTIRIMLARA TEPKİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve İngiltere’nin Kırgızistan’daki iki bankaya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını belirtti. Caparov, bu yaptırımların kanıtsız bir şekilde alındığını ifade etti. Ülkenin resmi haber ajansı KABAR’a yaptığı açıklamada, ABD’nin Keremet Bankası ve İngiltere’nin Kapital Bankası’na yaptırım uyguladığını, bu kararın ise “yaptırımları aşmaya karışmış olabilecekleri” iddiasıyla alındığını aktardı.

Caparov, söz konusu yaptırımların “kanıtsız bir adım” olduğunu ifade etti ve ilgili ülkelerin yapılan görüşmelerde tek bir somut veri sunamadıklarını vurguladı. Aynı zamanda, bu yaptırım kararlarının bazı kötü niyetli kişilerden ve yerel sivil toplum kuruluşlarından alınan yanlış bilgilere dayanarak yapıldığını kaydetti. Kırgızistan’da 21 bankanın faaliyet gösterdiğini hatırlatan Caparov, yaptırıma uğrayan bankaların, ağırlıklı olarak Rusya’da çalışan Kırgızistan vatandaşlarının para transferlerine aracılık ettiğini belirtti.

KEREMET BANKASI’NIN DURUMU VE DIŞ POLİTİKA ÇAĞRISI

Caparov, devlet kontrolündeki Keremet Bankası’nın işlemlerini Rus rublesi ile yürüttüğünü ve tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğunu vurguladı. Ayrıca, dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Caparov, ABD ve İngiltere’nin üst düzey yetkililerine, ekonominin siyasallaştırılmaması yönünde çağrıda bulundu.