Şadırvan Caddesi’nde gençler top oynadı

ŞADIRVAN CADDESİ’NDEKİ YENİ DENEYİM

Bartın’da araç trafiğine kapatılan Şadırvan Caddesi’nde ilginç ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Kapatılan yolda bir genç sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da neşeyle top oynadı. 18 yıl önce araç trafiğine kapatılan Hükümet Caddesi’nden sonra, Şadırvan Caddesi de iki gün önce yapılacak deneme için kapandı.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Çevrede bazı yolların yönü değiştirilirken, bazı yollar ise çift yönlü hale getirildi. Bu değişikliklerle birlikte uyarı tabelaları ve trafik levhaları da güncellendi. Polis ve zabıta ekipleri trafiği yönlendirdiği için araç parkları ve beklemeler nedeniyle zaman zaman sıkışmalar yaşandı. Yaklaşık üç gün boyunca sürecek olan denemenin ilk iki gününde yapılan gözlemler, genel olarak başarılı bir sonuç verdi. Eksiklikler tek tek belirlendi ve deneme süreci Salı gününe kadar uzatıldı. Uygulamadan en fazla memnun kalanlar ise çocuklar ve gençler oldu.

CADDEDEKİ DEĞİŞİM

Trafiğe kapatılan caddede güneşlenen bir gencin o anları, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Araçların çekilmesi ile sessizliğe bürünen caddede artık çocukların geçerli olduğu görüldü. İki çocuk, cadde ortasında top oynayarak keyifle vakit geçirdi. Araç yolu artık trafiğe kapalı olmasına rağmen, insanların çoğunluğu yürürken yol kenarındaki kaldırımları tercih etmesi dikkat çekti.

İLERİDEKİ PLANLAR

Salı gününe kadar uzatılan denemelerde başarılı sonuçlar elde edilmesi halinde, Şadırvan Caddesi’nin kalıcı olarak trafiğe kapatılacağı ve araç trafiğinin, çevre yollarındaki değişikliklerle belirlenen güzergahlara yönlendirileceği ifade edildi.