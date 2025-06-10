Şafak Sezer, CZN Burak’a Dava Açtı

ŞAFAK SEZER’İN DAVA AÇMA NEDENİ

Ünlü komedyen Şafak Sezer, yer aldığı reklam filminin Czn Burak’ın sosyal medya hesaplarında izinsiz olarak paylaşılması nedeniyle 5 milyon TL’lik bir dava açıyor. Sezer, bu durumu “açık bir hak ihlali” olarak değerlendiriyor ve dava açma nedeninin bir anlaşma veya ödeme olmadan reklamın izinsiz bir şekilde kullanılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

DAVA AÇMA SEBEBİ VE GEREKÇELER

Ekol TV’nin haberine göre, Sezer’in tarafı, reklam filminin reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığını ifade ediyor. İhtarnamede Sezer’in kamuoyunda tanınan bir sanatçı olduğu vurgulanıyor. Taraflar arasında mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, bu durumun hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na hem de kişilik haklarına aykırı olduğu kaydedilmekte. Sezer’in avukatları, Burak Özdemir’e ilettikleri ihtarnamede, FSEK’in 68, 71 ve 80. maddelerini de hatırlatıyor. Özdemir’in sosyal medya hesaplarında geniş kitlelere ulaşan içeriklerin izinsiz paylaşımının, hem maddi hem de manevi hakları ihlal ettiğini savunuyorlar.