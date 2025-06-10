Şafak Sezer, İzinsiz Paylaşım İçin Dava Açtı

ŞAFAK SEZER’İN DAVA AÇMASI

Ünlü komedyen Şafak Sezer, üzerinde bulunduğu reklam filminin Czn Burak’ın sosyal medya hesaplarında izinsiz paylaşılması nedeniyle 5 milyon TL’lik dava açtı. Sezer, Czn Burak’a neden dava açtığını merak edenler için, olayın detaylarını şu şekilde özetlemek mümkün.

REKLAM İÇERİĞİNİN İZİNSİZ KULLANIMI

Ekol TV’nin haberine göre, dava gerekçesi, Sezer’in yer aldığı bir reklam filminin, Burak Özdemir’in sosyal medya hesaplarında izinsiz yayımlanması oldu. Sezer’in tarafı, bu durumun mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini belirtiyor. İddialara göre, reklamın Özdemir’in hesaplarında paylaşılması için ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme mevcut. Bu sebeple Sezer, içeriğin izinsiz kullanımını “açık bir hak ihlali” olarak değerlendirdi.

KAMUOYUNDAKİ TANINMIŞLIĞI VE HUKUKİ DAYANAK

Ekol TV’de yer alan habere göre, ihtarnamede Şafak Sezer’in toplumda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı olarak yer aldığı vurgulandı. Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin gerçekleştirilmediği belirtilirken, içeriğin Özdemir’in sosyal medya platformlarında paylaşılması, hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı bir hareket olarak kaydedildi. Şafak Sezer’in avukatları, Özdemir’e gönderilen ihtarnamede, FSEK’in 68, 71 ve 80. maddelerini hatırlattı. Sezer’in icracı sanatçı olduğu görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izin ve mali hak devri olmadan paylaşılması hak ihlali sayılıyor. Özdemir’in geniş kitlelere ulaşan hesaplarında bu içeriğin ticari kullanımı, maddi ve manevi hak ihlali olarak değerlendiriliyor.