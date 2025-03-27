Şafak Sezer ve Berdan Mardini Ameliyat Oldu

ŞAFILIKLA DOLU ANİ ANİMALİTE

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini, aynı gün anjiyo operasyonu geçirmek üzere hastaneye gitti. Kalp damarına stent taktırmak için hastaneye yola çıkan Sezer’e, Mardini arkadaşlık etti. Ancak, Mardini beklenmedik bir durumla karşılaştı. Prof. Dr. Hasan Turhan’ın önerisiyle kontrole giden şarkıcı, kendisinin de aynı operasyona ihtiyaç duyduğunu öğrenince hemen ameliyata alındı.

AMELİYAT SIRASINDA NEŞELİ ANLAR

Ameliyat zamanı geldiğinde, ikili arasında eğlenceli bir tatlı çekişme başladı. “Önce sen gir!”, “Yok, önce sen!” gibi ifadelerle atışarak hastane koridorlarında neşeli anlar yaşadılar. Sonunda doktorların belirlediği sırayla işlem geçiren ünlü isimler, ameliyat sonrası bir gece yoğun bakımda kaldı. Operasyon sırasında, aynı saatlerde işlemlerini tamamlayan Mardini ve Sezer, sağlıklarına kavuşarak taburcu oldular.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Şimdi dinlenme sürecinde olan ikili Mardini ve Sezer’in hayranları, sosyal medyada yoğun bir şekilde geçmiş olsun mesajları paylaştı. İki sevilen ismin sağlıklarına kavuşmasına sevinen hayranlar, sosyal medya üzerinden “Böyle dostluk herkesin başına” şeklinde yorumlar yaptı.