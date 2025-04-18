Safiye Soyman, Metro ile Rahat Seyahat Ediyor

SAFİYE SOYMAN TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Safiye Soyman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile takipçileriyle etkileşime geçiyor. Son olarak, İstanbul metrounda seyahat ederken çektiği bir videoyu paylaşarak toplu taşımayı neden tercih ettiğini anlatıyor. “Ben insan değil miyim? Tabii ki bineceğim!” diyerek metro kullanmayı seçtiğini vurgulayan Soyman, trafikten çok bunaldığını ifade ediyor.

Rahatlık VE HIZLI ULAŞIM VURGUSU

Safiye Soyman, toplu taşımanın sağladığı rahatlığı ve hızlı ulaşımı ön plana çıkarıyor. “Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Bu benim sayılı beşinci deneyimim ama her defasında daha çok seviyorum. Halka karışmayı seviyorum. Trafikten fenalık geliyor. Önemli olan rahatlık ve çabukluk,” sözleriyle toplu taşımanın keyfini çıkardığını dile getiriyor. Metro sayesinde, İstanbul’un yoğun trafik karmaşasından kurtulduğunu belirtiyor.

KIZI İLE KEYİFLİ BİR YOLCULUK

Soyman, planladığı bir seyahat için metro kullanmanın avantajlarını da paylaşıyor. “Osmanbey’e gitmem gerekiyordu. Navigasyon bir buçuk saat gösteriyordu ama metroyla 15 dakikada oradaydım. Kızım Ümran ile birlikte rahat bir yolculuk yaptık. Vallahi harikaymış!” şeklinde açıklamalar yaparak, toplu taşımaya olan ilgisini ve memnuniyetini gösteriyor. Takipçileri ise Safiye Soyman’ın bu paylaşımını beğeniyle karşılıyor.