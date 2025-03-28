Haberler

Safiye Soyman, Vefat Eden Oğlunun Mezarını Ziyaret Etti

SAFİYE SOYMAN’DAN DUYGUSAL ZİYARET

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz’ün mezarını ziyaret etti. Bu ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, takipçilerini hüzne boğan duygusal bir mesajla hislerini aktardı.

HARUN AKAROZ’UN HASTALIĞI VE KAYBI

Uzun yıllar MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024’te solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bu durum, annesi Safiye Soyman’ı ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Acısını hala ilk günkü gibi yaşayan Soyman, oğlunun mezarı başında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Oğlumun mezarına ziyarete geldim, kavuştum çocuğuma. Bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz, ona hep sahip çıkmıştır Bodrum’da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin, Allah razı olsun.”

ÖNEMLİ

Haberler

Öğrenciler Sakarya Üniversitesi Kütüphanelerini Keşfetti

Sakarya'daki öğrenciler, Sakarya Üniversitesi kütüphanelerini ziyaret ederek, kütüphane düzeni ve kitapların önemi hakkında bilgi edinerek farkındalık kazandı.
Haberler

Avukat Mehmet Pehlivan Kimdir?

Mehmet Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun avukatı olarak dikkat çekti. Gözaltına alınmasının ardından, tutuklanma durumu merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.