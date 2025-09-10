Safran Festivali 17-19 Ekim’de

DÜZENLENEN FESTİVALİN TARİHİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Safran Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Safranbolu Belediyesinden gelen bilgilere göre, belediye ve çeşitli paydaş kurumlar tarafından organize edilen festivalin ikinci toplantısı, Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse’nin başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Bu toplantıya, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar, Kent Konseyi Başkanı Nuray Türker, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek yöneticileri ile safran üreticileri katıldı. Toplantıda, Köse, kapsamlı bir taslak program hazırlandığını vurguladı.

Festivalin en verimli şekilde gerçekleşmesi amacıyla komite üyeleriyle sürekli görüş alışverişi içinde olduklarını ifade eden Köse, “Tüm Safranbolu’nun festivale hazırlandığını” belirtti. Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar da program hakkında komite üyelerine gerekli bilgileri sundu. Festival süresince, kortej yürüyüşü, sergi, safranlı yemek yarışması, safran üreticileri pazarı, müzik dinletileri ve safran hasadı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.