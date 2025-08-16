Safran Üretimi Başladı, Önemli Proje

SAFRAN EKİMİ BAŞLADI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak önemi artan safranın ekim süreci başladı. Her yıl ağustos ayında soğanlarının dikildiği, 30 santimetreye kadar uzayabilen ve mor renkli, hoş kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boya özelliği taşıyan safran, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebiliyor ve bu nedenle “dünyanın en pahalı baharatı” olarak kabul ediliyor.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gayza köyündeki Safranova sahasında yapılan ekimlerle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Kaymakam, 50 dekarlık alandan 15 dekarlık kısmına safran ekimi yapıldığını belirterek, projenin bitkisel üretim yanında stratejik önemine dikkat çekti. Baskın, “Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin, başta Safranbolu olmak üzere genel olarak ilimizde, başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de teşvik ve vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

SAFRAN FİYATLARI VE GELENEKSEL ÖNEMİ

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, safranın ilçenin geleneği haline geldiğini ifade ederek, orijinal Safranbolu safranını koruma amacıyla 2021 yılında bu projeye başladıklarını belirtti. Akgül, 2024 yılında safran üretim alanının yaklaşık 104 dekara çıkacağını dile getirerek, “Geçen yıl yaklaşık 45-50 kilogram Safranbolu safranı hasadımız oldu. Safranbolu safranı ilçemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu proje kapsamında bir marka değeri kazandırmaya çalıştık, safranı bir pakete, ambalaja koyduk.” dedi. Şu an kontrol altındaki ambalajlarda, tüketicilerin ilk kez açacağı ürünler sunulmakta. Akgül, 1 kilogram safranın yaklaşık 450 bin liradan satıldığını ifade etti.