Safran Üretimi İle Tarım Gelişiyor

SAFRAN HASADI BAŞLADI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan safran bitkisinin çoğaltılmasını sağlayan safran soğanlarının hasadı başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, adını verdiği safranla özdeşleşmiş durumda. Safran üretimini artırmak amacıyla çeşitli projeler yürütülüyor. Bu projeler arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle gerçekleştirilen “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi” ve “Markalaşma Yolunda Safran” projeleri öne çıkıyor.

SAFRANOVA İŞLETMESİNDE HASAT

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen projelerin önemli uygulama sahalarından biri olan Safranova işletmesinde, Haziran ayı itibarıyla safran soğanı hasadına başlanmış durumda. Safranova’nın Gayza köyündeki üretim alanında başlanan hasatta, sadece çiçek üretimi değil, safranın geleceğini belirleyen soğanlar (yumrular) da özenle ayrılıyor. Tohumla değil, yalnızca bu yumrularla çoğaltılabilen safran bitkisi için soğan kalitesi önemli bir yere sahip.

ÜRETİCİLERLE TOPLANTI

Hasat alanını ziyaret eden Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, üreticilere teknik ve kurumsal destek sağlandığını belirterek, safran üretiminin sürdürülebilirliği için tüm tarafların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Altuntepe, “Safran sadece bir ürün değil, Safranbolu’nun ruhunu taşıyan bir değerdir. Bu değeri yaşatmak için kamu, STK ve üreticiler el ele vermeli” şeklinde konuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akgül ise, “Bu projeler, gençlerin tarıma yönelmesini sağlıyor. Aynı zamanda yerel ürünlerin markalaşarak ekonomik değer kazanmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜRETİMCİLER İLE YAYGINLAŞMA

Hasat edilen sağlıklı safran soğanlarının yeni üreticilere ulaştırılarak daha geniş alanlarda ekileceği, böylece Safranbolu safranının ulusal ölçekte yeniden görünürlük kazanacağı bildirildi. Gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca bir tarım faaliyeti değil; aynı zamanda doğal mirasın korunması, kırsal kalkınma ve kültürel süreklilik açısından büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi.