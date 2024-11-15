“Safran Van İklimine Uyum Sağladı”

SAFRANIN VAN İKLİMİNE UYUMU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, deneme amaçlı ekimini yaptıkları safranın, kentin iklimine uyum sağladığını ortaya koydu. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, farklı ürünlerin yetiştirilmesini göstererek çiftçilerin katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerini desteklemek amacıyla 2016’da üniversite yerleşkesinde bir aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesi kurdu. Bu bahçede kekik, nane, oğul otu, ekinezya, civanperçemi, dağ çayı gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki türü yetiştiriliyor. Dünyanın en pahalı bitkilerinden olan safranın üretimi için de çalışmalar başladı.

SAFRAN BİTKİSİNİN ÖNEMİ

Türkiye’deki safran çeşidi, diğer ülkelerdekinin aksine sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014’te dünyada tescillenerek “milli bitki” unvanı aldı. Safranın, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi alanlarda kullanılması nedeniyle “altın bitki” olarak da anılıyor. Çalışmalarını 6 yıl boyunca sürdüren uzmanlar, safranın bölgenin iklimine uyum sağladığını belirledi ve yüksek rakımda yetiştirilebileceğini gösterdi. Özenle yetiştirilen ürünün hasadı gerçekleştirilmeye başlandı.

İLK SAFRAN ÜRETİM DENEMESİ

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 soğandan başladıkları safran üretiminde 3 bin soğana ulaştıklarını ifade etti. Nohutçu, “Van’da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı. Bu bitki, kendini hızlıca çoğaltma özelliğiyle çiftçiler için büyük kıymet taşıyor. Safran bitkisi, ekonomik ve tarımsal anlamda bu bölge için önemli bir alternatif ve verimi oldukça kazançlı.” dedi. Nohutçu, ayrıca çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğinde safrana yönelmelerini teşvik etti.

SAFRANIN EKONOMİK DEĞERİ

Nohutçu, “Yaklaşık 160 bitkiden yalnızca bir gram safran elde edebilmekteyiz. Bu da 160 bin bitkiden bir kilogram safran elde edilebileceği anlamına gelir. Bir kilogram ürün için yaklaşık dört dekarlık bir alanın gereklidir. Dış piyasada bir kilogram safranın fiyatı 10-15 bin dolar arasında değişirken Türkiye’de 400-600 bin lira arasında bulunmaktadır. Safran, Van gibi yüksek rakımlı, iklim ve toprak açısından sınırlı bölgelerde yetişebiliyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi şehirlerde ekonomik katkı sunabilecek bir bitki. Çiftçilere bu bitkiyi öneriyoruz. Safran, mutfaktan sağlığa birçok alanda kullanılmakta olup, gıda sektöründe baharat olarak ve ilaç sanayisinde de önemli bir yere sahiptir.”