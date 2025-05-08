Safran Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın desteklediği “Safran Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” çerçevesinde, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın üreticilere özel bir eğitim programı düzenliyor. Bu proje, hem bölgedeki ekonomik gelişime katkı sağlamak hem de kadın üreticilerin tarımsal üretimde daha aktif bir rol almasını hedefliyor. Eğitim programı, teknik personeller eşliğinde teorik bilgilerle zenginleştiriliyor.

EĞİTİMİ ZİYARET EDEN KADIN ÜRETİCİLER

Eğitimde kadınlara safran bitkisinin ekimi, bakım süreçleri, hasat dönemi ve pazarlama stratejileri gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde edindikleri bilgi ve deneyimle safran üretimi yapmayı planlıyor. Böylece, aile ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyorlar.