Safranbolu’da 2 kişi görüntülendi

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANACAK

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, fotokapana yansıyan görüntülerde ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yaban hayvanlarının yanı sıra, dedektörle define arayan 2 kişi dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada yayıldıktan sonra, Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için harekete geçti.

DOĞASEVERİN GÖZLEMİ

Safranbolu’nun 1750 rakımlı Sarıçiçek Yaylası’nda yaban hayatını izlemek isteyen bir doğasever, ormanlık alana bir fotokapan yerleştirdi. Fotokapana düşen görüntülerde, çeşitli yabani hayvanlarla birlikte dedektör kullanarak define arayan 2 kişi yer aldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldığı anda Jandarma, define arayan 2 şüpheliyi yakalamak üzere bir çalışma başlattı.