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Safranbolu’da Anız Yangını Oldu

ANIZ YANGINI SAFRANBOLU’DA ÇIKTI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen anız yangını, yaklaşık 6 dönümlük bir alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, 15 Temmuz Mahallesi’ndeki otluk alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın durumunun bildirilmesiyle birlikte Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında meydana gelen zararın boyutu, yaklaşık 6 dönüm olarak değerlendiriliyor.

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