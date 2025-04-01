Safranbolu’da Bayram Yoğunluğu Esnafı Sevindirdi

RAMAZAN BAYRAMI İLE TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Ramazan ayında sakin günler geçiren UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesi, bayram ile birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Bu durum esnafların da yüzünü güldürdü. “Osmanlı’nın parmak izi”, “Açık hava müzesi”, “En iyi korunan kent” ve “Korumanın başkenti” gibi unvanlarla anılan Safranbolu, Ramazan Bayramı’nda büyük bir ilgi topladı.

TARİHİ YAPI VE GÜZELLİKLER İLE TANITIM

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarına ait evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran Osmanlı kenti, Cinci Han, hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi zengin yapılarıyla keyifli bir tatil sunuyor. Ramazan Bayramı’nın getirdiği yoğunluk, esnafın da memnuniyetini artırdı.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Eşinin memleketi olduğu için Ramazan Bayramı’nı Karabük’te geçiren Murat Özbek, ilçede oldukça yoğun bir gün yaşandığını belirtti. Ramazan ayının sessizliğinden bahseden esnaf Nurhayat Yüksel ise, bayramın güzel geçtiğini ifade ederek, “Şu an ise her yer ana baba günü. Esnaf çok güzel nefes aldı. Böylece sezon açılmış oldu. İnşallah bu şekilde devam eder,” dedi. UNESCO tescilli çilingir ustası Hüseyin Özdemir de, “Bayramla birlikte herkes bereketlenip rızıklanmış oldu,” diyerek, Ramazan dönemindeki durgunluğun sona erdiğini vurguladı.