Safranbolu’da Bayramda Yoğun İlgi Vardı

KURBAN BAYRAMI’NDA SAFRANBOLU’NUN ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 400 bin aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi. Yerel otellerde ise doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. “Sakin şehir” unvanıyla bilinen Cittaslow ağına dahil, “Kendini koruyan kent”, “Osmanlı’nın parmak izi” ve “Korumanın başkenti” unvanlarına sahip olan bu tarihi ilçe, 4 günlük bayram tatilinde turizm sektöründe hareketliliği artırdı.

TARİHİ DOKUSU İLE ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı dönemi mimarisine sahip hanları, hamamları, camileri, çeşmeleri, konakları ve köprüleriyle ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunuyor. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatilinin sonuçlarını değerlendirerek kente olan ilgiden memnun olduklarını belirtti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, “Konaklama tesislerimizde yüzde 80’e varan doluluk oranları gördük. Fakat Kurban Bayramı, bir şeker bayramı kadar yoğun geçmedi. Çünkü bu bayramda insanların bazı sorumlulukları oluyor ve bu durum seyahat kararlarını etkiliyor” dedi.

Yaz tatili ile deniz sezonunun aynı döneme denk gelmesinin Safranbolu’daki hareketliliği etkilediğini ifade eden Urgancıoğlu, “Havanın birden ısınmasıyla birlikte tatilciler deniz kenarlarını tercih etti. Sanıyorum bu bayram Amasra biraz daha fazla ilgi gördü. Deniz kenarında olması nedeniyle sıcak havada insanlar denize yöneldi. Dolayısıyla hareketin yoğunluğu biraz oraya kaymış olabilir” diye konuştu.

Bu tüm faktörlere rağmen, Safranbolu’da yine de kalabalık, dolu ve canlı bir bayram geçirildiğini kaydeden Urgancıoğlu, “Bir şeker bayramı gibi değildi ama yine de yoğun, kalabalık, dolu, güzel bir bayram geçirdik” ifadelerini kullandı.