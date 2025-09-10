Safranbolu’da Beton Mikser Devrildi

İLÇEDEKİ BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay Akçasu TOKİ Mahallesi’nde meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 78 DD 691 plakalı beton mikseri, geri manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun acil olduğunu gören çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.