Safranbolu’da Binada Yangın Çıktı

SAFRANBOLU’DA YANGIN OLAYI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki işletmenin bacasında yangın çıkıyor. Olay, dün akşam saatlerinde Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, binanın giriş katında hizmet veren bir işletmenin bacasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

DUMAN İHBARI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Dumanların fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına alıyor. Yangın nedeniyle işletme ve binada maddi hasar meydana geliyor ancak can kaybı ya da yaralanma olmuyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmakta.